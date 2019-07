Світоліна розбила екс-росіянку: українські тенісистки розкішно стартували на Wimbledon

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська з перемог почали свій виступ на турнірі серії Великого шолома – Wimbledon-2019.

Перша ракетка країни розібралася з уродженкою Москви, а нині представницею Австралії Дариною Гавриловою – 7:5, 6:0. Для перемоги Еліні вистачило 65 хвилин, за які вона зробила одну подачу навиліт, одну подвійну і 14 невимушених помилок і реалізувала шість з дев'яти брейк-поінтів. Завдяки цьому успіху Світоліна перервала серію з чотирьох поразок поспіль.

Heading to the second round: @ElinaSvitolina



The Ukrainian defeats Daria Gavrilova 7-5, 6-0 on Court 18 #Wimbledon pic.twitter.com/s6pHQs1ffh