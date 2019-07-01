Світоліна розбила екс-росіянку: українські тенісистки розкішно стартували на Wimbledon

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська з перемог почали свій виступ на турнірі серії Великого шолома – Wimbledon-2019.

Перша ракетка країни розібралася з уродженкою Москви, а нині представницею Австралії Дариною Гавриловою – 7:5, 6:0. Для перемоги Еліні вистачило 65 хвилин, за які вона зробила одну подачу навиліт, одну подвійну і 14 невимушених помилок і реалізувала шість з дев'яти брейк-поінтів. Завдяки цьому успіху Світоліна перервала серію з чотирьох поразок поспіль.

Heading to the second round: @ElinaSvitolina



The Ukrainian defeats Daria Gavrilova 7-5, 6-0 on Court 18 #Wimbledon pic.twitter.com/s6pHQs1ffh - Wimbledon (@Wimbledon) 1 липня 2019 р

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У свою чергу Ястремська легко зламала опір італійки Каміли Джорджі – 6:3, 6:3. За 68 хвилин матчу Даяна п'ять рази подала навиліт, зробила п'ять подвійних і 24 невимушених помилок і залишила за собою сім з 10 брейків.

У другому раунді турніру Світоліна зіграє з росіянкою Маргаритою Гаспарян, а Ястремська вийде на корт проти 27-ї сіяної Софії Кенін із США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс вперше відреагували на чутки про своє розлучення.

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