Світоліна виграла престижний турнір у Франції

Максим Іншаков теніс 16:17, 26.09.2020 Оновлено: 16:56, 26.09.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виграла престижний турнір у французькому Страсбурзі з призовим фондом у 225 тисяч доларів.

У фінальному матчі 1-ша ракетка нашої країни розібралася з представницею Казахстану Оленою Рибакіною – 6:4, 1:6, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину 53 хвилини. Світоліна двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки й реалізувала три брейк-пойнти із семи. Рибакіна подала один ейс, шість разів помилилася на подачі і реалізувала два брейки.

Статистика матчу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна в півфіналі була сильнішою за білоруску Аріну Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.

У чвертьфіналі Світоліна (№5 у світовому рейтингу) здобула впевнену перемогу над швейцаркою Жиль Тайхман (6:4, 6:3). У 1/8 фіналу одеситка перемогла першу ракетку Польщі Магду Лінетт.

Коментувати
Спорт теніс

Дивіться також

У мережі показали фото курсантів та екіпажу, які розбилися на Ан-26 під Харковом

Під Харковом у катастрофі Ан-26 ЗСУ загинула ціла група курсантів, пілот говорив про несправність. Усі деталі

Політичний експерт повідомив про можливу несподіванку виборів у Києві

У мережі показали список ймовірних жертв Ан-26 під Харковом: на борту були курсанти 2 і 4 курсів

У Казахстані посадили до в'язниці терориста "Л/ДНР"