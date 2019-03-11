Світоліна пройшла до четвертого кола супертурніру в США

Українка Еліна Світоліна впевнено перегравши австралійку Дарину Гаврилову - 7:5, 6:4, вийшла в четверте коло турніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом в 9 млн доларів.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 45 хвилин. У першому сеті Еліна виграла п'ять подач суперниці, але, в свою чергу, віддала Гавриловій чотири своїх. У другому сеті австралійка повела з рахунком 2:0, але в підсумку не змогла втримати перевагу і програла матч.

У четвертому колі престижного турніру українка зіграє з ще однією представницею Австралії - Ешлі Барті. Рахунок особистих зустрічей - 4:0 на користь Світоліной.

Новини Світоліна викликала ажіотаж заявою про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола турніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом в 9 млн доларів.

У матчі 1/32 фіналу 29-річна киянка здобула фантастичну перемогу над представницею США Джесікою Пегула 3: 6, 7: 5, 6: 4.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал