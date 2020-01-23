Світоліна пробилася до третього кола Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула другу перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу – Australian Open-2019. У другому колі суперницею українки була Лорен Девіс із США.

Поєдинок завершився перемогою Еліни у двох сетах із рахунком 6:2, 7:6.

Еліна Світоліна

На початку матчу спостерігалася рівна боротьба, проте друга половина першої партії залишилася повністю за українкою, яка після рахунку 1:2 взяла п'ять геймів поспіль, зокрема два – на чужій подачі.

Другий сет також не обіцяв проблем п'ятому номеру світового рейтингу, проте в кінцівці сету почалися "гойдалки": спершу Девіс повела – 5:3, потім Світоліна вийшла вперед – 6:5, але не змогла подати на матч і все вирішив тайбрейк. У вирішальному геймі Еліна упустила один матчбол, але все ж вирішила питання з виходом до наступного кола – 8:6.

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У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії (1/16 фіналу) Світоліна зіграє з іспанською тенісисткою, експершою ракеткою світу Гарбінє Мугурусою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга ракетка України Даяна Ястремська у другому колі провела драматичний матч з колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцкі, після якого суперниця звинуватила українку в неспортивній поведінці.

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