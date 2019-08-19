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Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу

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Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з січня 2019 року повернулася у топ-5 кращих тенісисток планети. Це стало відомо після оприлюднення свіжого рейтингу WTA.

У порівнянні з минулою редакцією рейтингу Еліна піднялася на дві сходинки і вперше з 6 січня повернулася в кращу п'ятірку світової класифікації. Світоліна займає 5-у позицію і відстає від Сімони Халеп (4-е місце) на 251 очко.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

24tv.ua

Очолює рейтинг, як і раніше, японка Наомі Осака, в трійку кращих потрапляють також Ешлі Барті (Австралія) і Кароліна Плішкова (Чехія).

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У топ-50 входять загалом три українські тенісистки - крім Світоліної, яка стабільно перебуває на перших ролях в рейтингу, це Даяна Ястремська (33-тє місце) і Леся Цуренко (40-е). У Катерини Козлової - 74-та позиція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна шикарною перемогою стартувала на супертурнірі в Цинциннаті, проте потім поступилася в третьому колі.

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Еліна Світоліна
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