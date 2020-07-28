Світоліна показала, як її справжній відпочинок відрізняється від Instagram'ного

Максим Іншаков теніс 21:35, 28.07.2020 Оновлено: 22:02, 28.07.2020

Перша ракетка України Еліна Світоліна літо проводить на французькій Рив'єрі.

У себе в Instagram титулована українська тенісистка виклала забавний знімок зі свого катання на водних лижах.

У кадрі Еліна намагається не впасти, зробивши при цьому дуже зосереджене обличчя.

"Свята: очікування / реальність", – підписала кадри Світоліна, для порівняння виклавши свою іншу добре поставлену фотографію в купальнику.

Еліна Світоліна на водних лижах
Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна крупним планом
Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна на яхті
Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна в синій сукні
Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна у Франції
Instagram Еліни Світоліної

Раніше українка сфотографувалася в роздільному купальнику разом зі своїм молодим чоловіком – французом Гаелем Монфісом.

2 липня Еліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.

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