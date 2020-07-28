Світоліна показала, як її справжній відпочинок відрізняється від Instagram'ного

Перша ракетка України Еліна Світоліна літо проводить на французькій Рив'єрі.

У себе в Instagram титулована українська тенісистка виклала забавний знімок зі свого катання на водних лижах.

У кадрі Еліна намагається не впасти, зробивши при цьому дуже зосереджене обличчя.

"Свята: очікування / реальність", – підписала кадри Світоліна, для порівняння виклавши свою іншу добре поставлену фотографію в купальнику.

Еліна Світоліна на водних лижах Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна крупним планом Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна на яхті Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна в синій сукні Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна у Франції Instagram Еліни Світоліної

Раніше українка сфотографувалася в роздільному купальнику разом зі своїм молодим чоловіком – французом Гаелем Монфісом.

2 липня Еліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.