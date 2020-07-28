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Світоліна показала, як її справжній відпочинок відрізняється від Instagram'ного

Максим Іншаков
Максим Іншаков
теніс
1,8 т.
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна в купальнику.

Перша ракетка України Еліна Світоліна літо проводить на французькій Рив'єрі.

У себе в Instagram титулована українська тенісистка виклала забавний знімок зі свого катання на водних лижах.

У кадрі Еліна намагається не впасти, зробивши при цьому дуже зосереджене обличчя.

"Свята: очікування / реальність", – підписала кадри Світоліна, для порівняння виклавши свою іншу добре поставлену фотографію в купальнику.

Еліна Світоліна на водних лижах

Еліна Світоліна на водних лижах Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна крупним планом

Еліна Світоліна крупним планом Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна на яхті

Еліна Світоліна на яхті Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна в синій сукні

Еліна Світоліна в синій сукні Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна у Франції

Еліна Світоліна у Франції Instagram Еліни Світоліної

Раніше українка сфотографувалася в роздільному купальнику разом зі своїм молодим чоловіком – французом Гаелем Монфісом.

2 липня Еліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.

ФранціяЕліна Світоліна
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