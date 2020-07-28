Світоліна показала, як її справжній відпочинок відрізняється від Instagram'ного
Еліна Світоліна в купальнику.
Перша ракетка України Еліна Світоліна літо проводить на французькій Рив'єрі.
У себе в Instagram титулована українська тенісистка виклала забавний знімок зі свого катання на водних лижах.
У кадрі Еліна намагається не впасти, зробивши при цьому дуже зосереджене обличчя.
"Свята: очікування / реальність", – підписала кадри Світоліна, для порівняння виклавши свою іншу добре поставлену фотографію в купальнику.
Еліна Світоліна на водних лижах Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна крупним планом Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна на яхті Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна в синій сукні Instagram Еліни Світоліної
Еліна Світоліна у Франції Instagram Еліни Світоліної
Раніше українка сфотографувалася в роздільному купальнику разом зі своїм молодим чоловіком – французом Гаелем Монфісом.
2 липня Еліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.