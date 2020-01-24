Світоліна показала магічний удар: спортивні підсумки 23 січня

Українцю Олександру Зінченку винесли невтішний вердикт, а Еліна Світоліна відзначилася космічним ударом на Australian Open.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 січня.

Крім того, в мережі показали, як виглядають дорослі сини Андрія Шевченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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