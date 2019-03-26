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Світоліна перервала виступи: що трапилося

3.3тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна прийняла рішення взяти паузу і не брати участі в тенісних турнірах. У нашої тенісистки діагностували проблеми з коліном.

Протягом останніх п'яти тижнів Світоліній довелося грати через біль. Лікарі робили все можливе, аби полегшити стан українки, однак медобстеження дало спортсменці невтішний прогноз.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

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Світоліна увійшла до топ-5 світового рейтингу

"На жаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я буду робити все, що від мене залежить, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєготовності", - написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

Hey guys 👋🏼😊! Wanted to give you a little update on my health issues . I been straggling with knee pain for the past 5 weeks. Unfortunately it got worst after long matches and MRI scans confirm it . My team been working really hard to make me feel less pain , so I could compete during US swing. But now I strongly been recommend by doctors to take my time to let it heal . I will do everything what's in my power to speed up my recovery and come back healthier . I want to thank everyone for the support and love 💞 Eli ⠀ Усім привіт! 👋🏻 Хотіла б Поділитися з вами інформацією относительно стану мого здоров'я. Минулі 5 тіжнів я провела Із постійнім болем у коліні. Нажаль, ситуация значний погіршілася после тріваліх матчів, и МРТ підтверділа найгірші побоювання. Моя команда робіла усе можливе, щоб я якнайменш відчувала Біль і могла віходити на корт во время американской Серії турнірів. Альо зараз лікарі рекомендуються мені сделать паузу и вілікуваті Цю травму. Я робитиму усе від мене залежних, щоб пріскоріті процес Відновлення и вернуться на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтрімку. 💞 Ваша Еліна.

Публікація від Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19-річний іспанський тенісист Нікола Кун знепритомнів від больового шоку під час матчу першого кола супертурніру в Маямі проти Міші Звєрєва.

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Особа
Еліна Світоліна
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