Світоліна перервала виступи: що трапилося

Перша ракетка України Еліна Світоліна прийняла рішення взяти паузу і не брати участі в тенісних турнірах. У нашої тенісистки діагностували проблеми з коліном.

Протягом останніх п'яти тижнів Світоліній довелося грати через біль. Лікарі робили все можливе, аби полегшити стан українки, однак медобстеження дало спортсменці невтішний прогноз.

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

"На жаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я буду робити все, що від мене залежить, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєготовності", - написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19-річний іспанський тенісист Нікола Кун знепритомнів від больового шоку під час матчу першого кола супертурніру в Маямі проти Міші Звєрєва.

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