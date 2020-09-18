Світоліна обіграла ще одну росіянку на престижному турнірі в Римі

Олександр Чеканов теніс 22:09, 18.09.2020 Оновлено: 22:24, 18.09.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здобула перемогу над росіянкою Світланою Кузнєцовою на престижному турнірі в Римі.

У третьому колі змагань наша співвітчизниця була сильнішою за представницю РФ у двох партіях – 7:6, 6:4.

Для перемоги Еліні знадобилося трохи менше двох годин. За цей час Світоліна припустилася двох подвійних помилок, жодного разу не подала навиліт і реалізувала три з восьми брейк-поінтів.

У чвертьфіналі змагань українка зіграє з переможницею пари Полона Херцог (Словенія) – Маркела Вондроусова (Чехія). Цікаво, що на старті турніру Світоліна обіграла ще одну представницю Росії – Анастасію Павлюченкову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Еліні Світоліній виповнилося 26 років, а в мережі згадали найяскравіші фото тенісистки.

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