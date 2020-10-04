Світоліна феєрично вийшла у чвертьфінал Roland Garros

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції з призовим фондом 38 000 000 євро.

У матчі 1/8 фіналу Roland Garros 5-я ракетка світу обіграла місцеву тенісистку Каролін Гарсію (45 WTA) – 6:1, 6:3.

26-річна українка впевнено діяла на подачі, потужно грала на задній лінії і в першому сеті не залишила суперниці жодного шансу, вигравши 6:1.

У другій партії Гарсія спробувала чинити опір, але часто допускала невимушені помилки. Світоліна трохи розслабилася, з рахунком 4:1, дозволивши суперниці взяти два гейми.

У чвертьфіналі українська спортсменка зіграє проти 131-ї ракетки світу Наді Подороскі з Аргентини. Раніше Еліна зіграла шість чвертьфіналів на турнірах Великого Шолома і ще жодного разу не зустрічалася на цьому етапі із суперницею не з топ-100.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1/16 фіналу Еліна у впертій боротьбі обіграла першу ракетку Росії і 31-у ракетку світу Катерину Александрову (6:4, 7:5)

У попередніх раундах наша тенісистка спочатку здолала росіянку Варвару Грачову, а потім насилу переграла мексиканку Ренату Сарасуа.