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2 листопада • оновлено в 14:49
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Світоліна драматично вийшла в фінал Підсумкового турніру

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA Finals, який в ці дні проходить в китайському Шенчьжене.

Наша співвітчизниця, яка відстоює титул діючої чемпіонки, в 1/2 фіналу на відмовi у третьому сеті пройшла Белінду Бенчіч зі Швейцарії. Рахунок зустрічі на момент зупинки матчу - 5:7, 6:3, 4:1 на користь українки.

Світоліна драматично вийшла в фінал Підсумкового турніру

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

У першому сеті на корті йшла рівна боротьба, де лише по разу тенісистки обмінялися брейками. Виграючи 6: 5 швейцарка взяла медичний тайм-аут через проблеми із задньою поверхнею стегна правої ноги. Пауза пішла явно не на користь українки - 7:5.

Белінда Бенчіч

Белінда Бенчіч

Белінда Бенчіч

Белінда Бенчіч

У другій партії було помітно, що Світоліна ніяк не могла розслабитися і заграти на повну силу. Українка діяла занадто прямолінійно і без високих швидкостей.

Белінду накрили судоми і тенісистка намагалася швидше завершувати розіграші. Еліна вдало скористалася проблемами опонентки і зробила найважливіші брейки на початку і в фіналі сету.

Белінда Бенчіч

Белінда Бенчіч

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

У третьому сеті Белінді все сильніше і сильніше заважало її пошкодження, і програючи 1:4, спортсменка з Швейцарії прийняла рішення відмовитися від боротьби.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

"Звичайно, не хочеться, коли так закінчуються матчі. Було важко грати. Все-таки кінець сезону. Я очікувала важкі матчі і завтра, нарешті, остання гра в сезоні. Буде важко, але я все залишу, щоб виграти і знову підняти над головою цей кубок", - прокоментувала свій успіх Еліна.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

В іншому півфіналі зустрінуться чешка Кароліна Плішкова і австралійка Ешлі Барті.

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З півфіналом Світоліної на Підсумковому турнірі виникла неординарна ситуація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річна одеситка перемогла у всіх матчах групи, не програвши жодного сету, що дозволило їй зайняти 1-е місце в фіолетоiй групі.

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Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Шеньчжень
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