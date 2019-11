Світоліна драматично вийшла в фінал Підсумкового турніру

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA Finals, який в ці дні проходить в китайському Шенчьжене.

Наша співвітчизниця, яка відстоює титул діючої чемпіонки, в 1/2 фіналу на відмовi у третьому сеті пройшла Белінду Бенчіч зі Швейцарії. Рахунок зустрічі на момент зупинки матчу - 5:7, 6:3, 4:1 на користь українки.

.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e