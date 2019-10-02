Світоліна драматично вийшла в чвертьфінал супертурніру в Пекіні

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна драматично пройшла до чвертьфіналу супертурніру WTA Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів.

Еліна Світоліна

В 1/8 фіналу 25-річна одеситка в трьох сетах впоралася з американкою Софією Кенін (№16 WTA) – 6:3, 5:7 (8:10), 6:3.

Після впевненого першого сету українка зіткнулася з серйозними труднощами в другому. Американська тенісистка завзято опиралася і довела партію до тайбрейку. У Світоліної було три матчпоінти, але вона не змогла реалізувати жоден із них.

It 's well past 🕛 at @chinaopen... and @sofiakenin has just forced a deciding set against Svitolina!



The American 🇺🇸 takes the second, 7-6 (8)! #ChinaOpen pic.twitter.com/xtHAbd3pJb - WTA (@WTA) October 2, 2019

У третьому сеті до рахунку 2:2 точилася рівна боротьба, але потім Еліна змогла переламати зустріч. Наша співвітчизниця взяла спершу свою подачу, а потім і подачу суперниці. Після цього Кенін була морально зломлена і програла поспіль 2 гейми, а з ними і зустріч.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Софія Кенін

Софія Кенін

В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з восьмою ракеткою світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Тенісистки зустрінуться на корті вчетверте, Світоліна веде 2-1.

Новини Світоліна перевернула матч і здобула драматичну перемогу на турнірі в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку другого раунду Еліна здобула важку перемогу над Ван Яфань із Китаю - 7:6, 7:6.

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