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2 жовтня • оновлено в 21:27
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Світоліна драматично вийшла в чвертьфінал супертурніру в Пекіні

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна драматично пройшла до чвертьфіналу супертурніру WTA Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

В 1/8 фіналу 25-річна одеситка в трьох сетах впоралася з американкою Софією Кенін (№16 WTA) – 6:3, 5:7 (8:10), 6:3.

Після впевненого першого сету українка зіткнулася з серйозними труднощами в другому. Американська тенісистка завзято опиралася і довела партію до тайбрейку. У Світоліної було три матчпоінти, але вона не змогла реалізувати жоден із них.

У третьому сеті до рахунку 2:2 точилася рівна боротьба, але потім Еліна змогла переламати зустріч. Наша співвітчизниця взяла спершу свою подачу, а потім і подачу суперниці. Після цього Кенін була морально зломлена і програла поспіль 2 гейми, а з ними і зустріч.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Софія Кенін

Софія Кенін

Софія Кенін

Софія Кенін

В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з восьмою ракеткою світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Тенісистки зустрінуться на корті вчетверте, Світоліна веде 2-1.

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Світоліна перевернула матч і здобула драматичну перемогу на турнірі в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку другого раунду Еліна здобула важку перемогу над Ван Яфань із Китаю - 7:6, 7:6.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Пекін
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