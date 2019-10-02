Світоліна драматично вийшла в чвертьфінал супертурніру в Пекіні

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна драматично пройшла до чвертьфіналу супертурніру WTA Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів.
Еліна Світоліна
В 1/8 фіналу 25-річна одеситка в трьох сетах впоралася з американкою Софією Кенін (№16 WTA) – 6:3, 5:7 (8:10), 6:3.
Після впевненого першого сету українка зіткнулася з серйозними труднощами в другому. Американська тенісистка завзято опиралася і довела партію до тайбрейку. У Світоліної було три матчпоінти, але вона не змогла реалізувати жоден із них.
It 's well past 🕛 at @chinaopen... and @sofiakenin has just forced a deciding set against Svitolina!- WTA (@WTA) October 2, 2019
The American 🇺🇸 takes the second, 7-6 (8)! #ChinaOpen pic.twitter.com/xtHAbd3pJb
У третьому сеті до рахунку 2:2 точилася рівна боротьба, але потім Еліна змогла переламати зустріч. Наша співвітчизниця взяла спершу свою подачу, а потім і подачу суперниці. Після цього Кенін була морально зломлена і програла поспіль 2 гейми, а з ними і зустріч.
The late-night 🌃 drama ends at @chinaopen as @elinasvitolina finishes it - 6-3, 6-7(8), 6-3 against Kenin!#chinaopen pic.twitter.com/khu2RJYOAx— WTA (@WTA) October 2, 2019
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Софія Кенін
Софія Кенін
В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з восьмою ракеткою світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Тенісистки зустрінуться на корті вчетверте, Світоліна веде 2-1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку другого раунду Еліна здобула важку перемогу над Ван Яфань із Китаю - 7:6, 7:6.
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