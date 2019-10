Світоліна достроково вийшла у півфінал Підсумкового турніру, обігравши експершу ракетку світу

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому матчі Підсумкового турніру WTA в Шеньчжені, в якому її суперницею була експерша ракетка світу румунка Симона Халеп.

Зустріч завершилася з рахунком 7:5, 6:3 на користь Еліни. Друга перемога поспіль у двох сетах дозволила українці достроково вийти в півфінал змагань.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g