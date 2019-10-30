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30 жовтня • оновлено в 14:53
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Світоліна достроково вийшла у півфінал Підсумкового турніру, обігравши експершу ракетку світу

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Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому матчі Підсумкового турніру WTA в Шеньчжені, в якому її суперницею була експерша ракетка світу румунка Симона Халеп.

Зустріч завершилася з рахунком 7:5, 6:3 на користь Еліни. Друга перемога поспіль у двох сетах дозволила українці достроково вийти в півфінал змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин. Українка відразу заволоділа ініціативою в матчі, з першої ж спроби зробивши брейк. В середині першої партії Халеп відновила нічийний рахунок, проте кінцівка партії була знову за Світоліною, яка ідеально провела гейм на чужій подачі, вигравши його "під нуль" - 7:5. У другій партії румунська тенісистка не змогла позбутися помилок у своїй грі, якими вміло користувалася Еліна, довівши матч до впевненої перемоги.

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Світоліна здобула неймовірну перемогу на старті Підсумкового турніру

Нагадаємо, що в першому турі Світоліна також в двох сетах перемогла чешку Кароліну Плішкову. Тепер на її рахунку дві перемоги і третій матч у Фіолетовій групі з переможницею US Open-2019 канадкою Бьянкою Андреєску не матиме великого турнірного значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна є чинною чемпіонкою Підсумкового турніру, вигравши його в 2018 році.

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Особи
Еліна Світоліна Сімона Халеп
Місце
Китай Шеньчжень
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