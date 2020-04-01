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1 квітня • оновлено в 23:10
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Світоліна через коронавiрус розплакалася на відео

1.8т
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiрусу.

У себе в Instagram перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.

#mood 🥺 #wimbledon #tennis

Публікація від Elina Svitolina (@elisvitolina)

Раніше Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, які всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.

Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Еліна і її бойфренд французький тенісист Монфіс зняли жартівливий ролик, в якому висміяли паніку через коронавируса.

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Читайте всі новини по темі "Wimbledon" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Wimbledon
Особа
Еліна Світоліна
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