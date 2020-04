Світоліна через коронавiрус розплакалася на відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiрусу.

У себе в Instagram перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.

Раніше Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, які всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.

Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Еліна і її бойфренд французький тенісист Монфіс зняли жартівливий ролик, в якому висміяли паніку через коронавируса.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!