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8 лютого • оновлено в 08:10
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/ теніс

"Страшно": Світоліна злякалася турнірів у Китаї

1.8т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, що їй страшно виступати на турнірах в Азії через коронавірус.

Наша співвітчизниця заявила, що, найімовірніше, пропустить змагання в Ухані – епіцентрі хвороби.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

"Для мене більше під питанням турнір в Ухані. Я спілкувалася з представниками гравців у WTA, з Івою Майолі, що потрібно щось робити. Навіть якщо вірусу не буде, все одно страшно туди їхати, як, в принципі, і на будь-який турнір у Китаї. Відомо, що в WTA ці питання будуть вирішувати пізніше, десь у березні", – наводить слова Світоліної сайт "Великий теніс України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна відігралася з рахунку 0:5 і принесла Україні перемогу над Болгарією в Кубку Федерації.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Еліна Світоліна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Конечно не стоит туда ехать!!!ну его этот Ухань ,турниров много а Свитолина у нас одна!
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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