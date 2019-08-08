Стало погано: Світоліна на жилах пробилася до наступного кола турніру у Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала з перемоги на престижному турнірі серії Premier 5 у Торонто. У другому колі вона у трьох сетах обіграла чешку Катерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.

Поєдинок, який тривав рівно дві години, виявився досить складним для українки. Так, наприклад, після першого виграного сету Еліна взяла медичний тайм-аут – її турбував поперек. Друга партія проходила вже в іншому ключі. Чешка почала грати краще і зрівняла рахунок за сетами – 1:1.

Еліна Світоліна

У вирішальній партії Еліна вкотре перевірила нерви уболівальників на міцність. Тенісистки по черзі втрачали свої подачі, проте після рахунку 3:3 Еліна все ж взяла три гейми поспіль і святкувала перемогу.

У третьому колі за вихід у чвертьфінал Світоліна битиметься зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (№12 у рейтингу WTA).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Еліна Світоліна потрапила до списку топ-10 найбагатших спортсменок світу журналу Forbes.

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