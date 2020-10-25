Стаховський: важко змиритися з призначенням Луческу в "Динамо"

Український тенісист Сергій Стаховський заявив, що є противником призначення головним тренером "Динамо" Мірчі Луческу.

Спортсмен розуміє шанувальників киян, які неоднозначно поставилися до такого рішення керівництва "біло-синіх".

"І я їх розумію. Мені з цим призначенням теж важко змиритися. Людина, яка, висловлюючись дипломатично, не дуже шанобливо ставився до нашого клубу, нині стала його тренером. Але при цьому мене десь радує, що Луческу дає певний результат. Стою на позиціях, що гравці і тренери – тимчасові. А клуб – вічний. Тому намагаюся ставитися з розумінням. Не можу сказати, що буду кожну хвилину хвилюватися і купувати квитки на всі матчі, щоб подивитися на Містера. Але команду підтримувати буду", – цитує Стаховського головком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стаховський зазначив, що 73% населення України проголосувало за Володимира Зеленського, так як кожен хотів повірити в казку, що диво можливе.