Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, які знялися в російському фільмі про церкву.

Сергій Стаховський та Олександр Усик

"Це *опа. Я цей фільм не дивився і не збираюся. Ми живемо у вільній країні, де кожен може робити те, що хоче. Але це треш. Наші медіа розділені. У нас є канали, які пропагують, що у нас громадянський конфлікт. Для них цей продукт – супер. Вони його будуть розкручувати і показувати. Нам потрібно писати статті, що це треш", – цитує Стаховського tribuna.com.

Спортсмен згадав, як Усик сказав, що "царі сваряться, а люди вмирають".

"А які царі? Там регулярні війська Росії. Якби Путін стріляв – це одне. Але коли тисячі солдатів приїжджають, коли артилерійські академії здають залік, стріляючи з Ростовської області на територію України – це нормально?" – зазначив Стаховський.

Тенісист вважає, що Усику це пояснити можна лише одним способом.

"Пояснити це можна легко: Ентоні Джошуа б'є аперкот Усику в третьому раунді, і все з'ясовано. Ми не можемо їх змінити. Якби Усик і Ломаченко були адекватними, це був би величезний плюс для України", – підсумував Стаховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав бурхливу реакцію в мережі,

У фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Раніше Стаховський неодноразово відмовлявся спілкуватися з російськими ЗМІ через їхню брехню про події в Україні.