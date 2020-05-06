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6 травня • оновлено в 23:25
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/ теніс

Стаховський розніс Усика і побажав йому "аперкот у голову"

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Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, які знялися в російському фільмі про церкву.

Сергій Стаховський та Олександр Усик

Сергій Стаховський та Олександр Усик

"Це *опа. Я цей фільм не дивився і не збираюся. Ми живемо у вільній країні, де кожен може робити те, що хоче. Але це треш. Наші медіа розділені. У нас є канали, які пропагують, що у нас громадянський конфлікт. Для них цей продукт – супер. Вони його будуть розкручувати і показувати. Нам потрібно писати статті, що це треш", – цитує Стаховського tribuna.com.

Спортсмен згадав, як Усик сказав, що "царі сваряться, а люди вмирають".

"А які царі? Там регулярні війська Росії. Якби Путін стріляв – це одне. Але коли тисячі солдатів приїжджають, коли артилерійські академії здають залік, стріляючи з Ростовської області на територію України – це нормально?" – зазначив Стаховський.

Тенісист вважає, що Усику це пояснити можна лише одним способом.

"Пояснити це можна легко: Ентоні Джошуа б'є аперкот Усику в третьому раунді, і все з'ясовано. Ми не можемо їх змінити. Якби Усик і Ломаченко були адекватними, це був би величезний плюс для України", – підсумував Стаховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав бурхливу реакцію в мережі,

У фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Раніше Стаховський неодноразово відмовлявся спілкуватися з російськими ЗМІ через їхню брехню про події в Україні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Сергій Стаховський Олександр Усик Василь Ломаченко
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Иванов Иван
Иванов Иван
Стаховский методично умывает двух ватных и.д.и.о.т.о.в. Жду Усика и ватного Лома в бессмертном полку и поскорее. ;-)
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Стаховский, а в глаза им это сс#котно сказать?
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Иванов Иван
Иванов Иван
Виктор Виктор, у тебя глаза з.а.с.ц.а.н.ы.
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Розчарували наші боксери. Думав, вони розумніші, що вистачить мізків не дати собою маніпулювати, надіявся, що у них досить розуму, щоб зрозуміти чому "царь" в Україні змінився, а війна продовжується. Чисто вата, дуже жалько
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Спорт теніс

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