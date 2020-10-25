Стаховський про Зеленського: хотіли повірити в казку, але нові обличчя трохи розчаровують

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський вважає, 73% населення України проголосувало за Володимира Зеленського, так як кожен хотів повірити в казку i що диво можливе.

На думку 192-й ракетки світу, в нашому житті вже стільки негативу в контексті політиків, що люди вирішили вхопитися за щось неймовірне.

"Але зараз вже видно, що нові обличчя трохи розчаровують. Хоча в цілому вважаю, що результат цих виборів надзвичайно крутий. В Україні людей ще не настільки загнали, вони продовжують вірити і хочуть змін. Так, ми помиляємося, але на відміну від Росії чи Білорусі у нас є вибір. у наших сусідів такого привілею немає", – цитує спортсмена Главком.

Раніше Стаховський зізнався, що йому дуже шкода, що Усик і Ломаченко не хочуть читати більше книжок і різних міжнародних видань, щоб змінити свою позицію з приводу Росії.

Тенісист був здивований, що люди, які мають такий широкий кругозір, подорожують по світу, і бачать життя за кордоном, мають таке мислення.