Український тенісист Сергій Стаховський заявив, що закриття кордонів держав через коронавірус вже не допоможе зупинити його розповсюдження.

"Те, що зараз закриваються країни і кордони – сюр. Всі розуміють, що ми робимо це через Італію. Вона байдуже поставилася до цієї ситуації, а зараз вже пізно щось робити. Тому це не закінчить міграцію вірусу, а лише сповільнить її. Це дасть час, щоб знайти або вивести вакцину чи протидію цьому вірусу", – сказав Стаховський в інтерв'ю інформагентству Tribuna.

Сергій Стаховський УНІАН

Він також додав, що не впадає в паніку, але став значно частіше мити руки й обмежив коло спілкування.

"Не панікую, але вдвічі або втричі частіше мию руки. Спілкуюся з тими ж людьми, з якими спілкувався раніше. Є обмеження і в родині. Але я перебуваю в групі людей, яка при зараженні коронавірусом є найменш ризикованою. Це дуже небезпечна хвороба для літніх людей – наприклад, для моєї бабусі. Про це треба думати і поважати, робити якісь обмеження", – розповів тенісист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Стаховський знову наїхав на українського боксера Олександра Гвоздика за його висловлювання про Україну.

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