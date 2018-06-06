Шарапову принизили на Roland Garros

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова (28) розгромно програла іспанці Гарбінє Мугуруса (3) чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції. Матч тривав 72 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 1:6.

Мугуруса виконала 2 ейси, двічі помилилася при подачі і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 12, що були. Росіянка зробила 6 подвійних помилок і реалізувала єдиний наявний брейк-пойнт.

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Суперницею третьої ракетки Roland Garros в півфіналі стане переможниця пари Сімона Халеп (Румунія, 1) - Анжеліка Кербер (Німеччина, 12).

Нагадаємо, що Гарбінє Мугуруса в поєдинку 1/8 фіналу без бою пройшла українську тенісистку Лесю Цуренко.