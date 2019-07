Шарапова зганьбилася на Wimbledon

Російська тенісистка Марія Шарапова завершила виступи на знаменитому англійському турнірі Wimbledon.

Вже в першому колі 32-річна Шарапова ганебно поступилася француженці Полін Пармантьє, знявшись за рахунку 6:4, 6:7 (4), 0:5.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. У другому сеті Шарапова подавала на матч за рахунку 5:3 і була за два очки від перемоги. Після програної на тай-брейку партії Марія не змогла зібратися, а при рахунку 0:5 вирішила відмовитися продовжувати поєдинок.

Sharapova served at 6-4, 5-3.

Parmentier broke and took the second set.

One way traffic from there ... @ PPauline86 defeats Sharapova 4-6, 7-6 (4), 5-0 (ret.)

Maria has not won a match here in 4 years. #Wimbledon pic.twitter.com/rp5YM3uFWe