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Шарапова зганьбилася на Wimbledon

Шарапова зганьбилася на Wimbledon
Матч тривав 2 години 16 хвилин
2.4тЧитати матеріал російською

Російська тенісистка Марія Шарапова завершила виступи на знаменитому англійському турнірі Wimbledon.

Вже в першому колі 32-річна Шарапова ганебно поступилася француженці Полін Пармантьє, знявшись за рахунку 6:4, 6:7 (4), 0:5.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. У другому сеті Шарапова подавала на матч за рахунку 5:3 і була за два очки від перемоги. Після програної на тай-брейку партії Марія не змогла зібратися, а при рахунку 0:5 вирішила відмовитися продовжувати поєдинок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Шарапова вразила фанатів футуристичним вбранням на урочистій вечірці журналу Vanity Fair, яка відбулася після роздачі "Оскарів".

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Тема
Wimbledon
Особа
Марія Шарапова
Місце
Англія
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А у свыней есть теннисистка взявшая все 4 титула? Нет конечно, убогая нация...
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