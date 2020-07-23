Шарапова розповіла про наслідки дискваліфікації

Російська тенісистка Марія Шарапова розповіла, що після дискваліфікації їй довелося видалити всі додатки соцмереж, щоб захистити себе від осуду.

Спортсменка боялася, що інакше вона може зійти збожеволіти.

"Це мене засмутило, було неприємно відчувати себе такою маленькою. Мені було боляче і неприємно. Я хотіла, щоб до мене проявили повагу ", – заявила Шарапова в інтерв'ю Puntodebreak.

Вона додала, що їй було складно змиритися з тим, що вона не буде грати довгий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2016 року Шарапова зізналася, що провалила допінг-тест під час Australian Open. Перша ракетка Росії скликала в Лос-Анджелесі екстрену пресконференцію, на якій розповіла, що у неї в організмі знайшли заборонений препарат мельдоній.

Як покарання Марія була дискваліфікована строком на 2 роки.

6 лютого 2020 року п'ятиразова переможниця турнірів Великого шолома оголосила про завершення кар'єри у віці 32 років.