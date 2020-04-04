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4 квітня • оновлено в 15:20
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Шарапова опублікувала свій номер телефону і звернулася з проханням

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Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова запропонувала уболівальникам писати їй смс.

"Всім привіт! Зараз ми всi на самоізоляції, доводиться дистанціюватися. Тому я хочу, щоб ви розповіли, що думаєте. Ось яка ідея: насправді я хочу, щоб ви написали, що думаєте, тому що у мене є номер, який з'явиться на екрані і на який можна відправити повідомлення (310-564-7981). і, кажучи про повідомленні, я маю на увазі, що воно прийде прямо на телефон, який зараз я тримаю в руках, знімаючи відео. Так що пишіть і чекайте відповіді. Вперед" – попросила п'ятиразова чемпіонка "Великих шоломів".

У підписі до посту вона додала, що пропонує уболівальникам розповісти, як у них справи, задати питання або, наприклад, надіслати рецепти.

Пізніше в сторіз Шарапова пояснила, що поки може відповісти тільки пiдписникам iз США і Канади, але, коли вийде, зв'яжеться з жителями інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого Шарапова оголосила про завершення кар'єри у віці 32 років. Пізніше Марія пояснила причини такого вчинку.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Марія Шарапова
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