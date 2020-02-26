Знаменита російська тенісистка п'ятиразова переможниця турнірів Великого шолома Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри у віці 32 років.

"Як можна залишити позаду те, що було для вас єдиним життям, про яке ви знали? Як можна попрощатися з кортами, на яких ти тренувався з самого дитинства, з улюбленою грою, зі спортом, який допоміг тобі знайти сім'ю, і з уболівальниками, які підтримували тебе протягом 28 років? У мене ще немає такого досвіду, тому прошу мене вибачити. Теніс – я кажу тобі "Прощавай"", – заявила росіянка в ексклюзивному інтерв'ю виданню Vogue.

Марія Шарапова

У прощальній промові Шарапова озирається на свою кар'єру, починаючи з самого дитинства і закінчуючи моментами, як, наприклад, на US Open-2019, коли вона почала розуміти, що її тіло вже не дозволяє досягати найвищих результатів.

Вона є п'ятикратною переможницею турнірів Великого шолома, вигравши Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) та US Open (2006). На її рахунку також 36 перемог у турнірах серії WTA та 4 змаганнях ITF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна та Марія Шарапова провели спільне тренування перед стартом US Open-2018, зібравши навколо чималу кількість глядачів.

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