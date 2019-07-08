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Сенсація: у драмі визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі Wimbledon

5.6тЧитати матеріал російською

Чеська тенісистка Кароліна Мухова стала суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної в чвертьфіналі Wimbledon.

22-річна спортсменка в неймовірно драматичному матчі обіграла співвітчизницю і третю сіяну турніру Кароліну Плішкову – 4:6, 7:5, 13:11.

Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

Тенісистки провели на корті 3 години і 17 хвилин. Мухова 14 разів подала навиліт, виграла 54 активних розіграші і реалізувала шість із 13 брейк-поінтів.

Відзначимо, що на попередньому етапі Кароліна вибила 20-го номера посіву Анетт Контавейт з Естонії. Для Мухової вихід до чвертьфіналу Wimbledon став найбільш значущим успіхом у кар'єрі.

Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

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Матч Еліна Світоліна – Кароліна Мухова відбудеться у вівторок, 9 липня. Орієнтовний початок – о 15:00 за київським часом. Суперниці зустрічалися всього один раз – на турнірі в Досі на початку нинішнього року українка здобула перемогу 6:4, 6:2.

Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна встановила рекорд України на Wimbledon-2019.

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