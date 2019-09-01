Сенсаційна українська тенісистка з рекордом виграла престижний турнір

Українська тенісистка Дарiя Снігур виграла одиночний титул на турнірі ITF з призовим фондом 25 000 доларів в ізраїльському Кирьят-Шмоні.

Дарiя Снігур

У фіналі 17-річна киянка за 58 хвилин здолала другу ракетку турніру Майю Лумсден 6:1, 6:4. У другому сеті Снігур програвала 2:4, після чого взяла чотири гейми поспіль.

Цей титул став для Дарiї четвертим на професійному рівні і третім в поточному році. За перемогу наша співвітчизниця заробила 50 очок. Це дозволить дівчині увійти в топ-330 світової класифікації, що є для неї особистим рекордом.

Нагадаємо, що в липні Даша створила грандіозну сенсацію, вигравши юнацький Wimbledon. Снігур обіграла у фіналі американку Алексу Ноель (6:4, 6:4), поступаючись в першому сеті 1:4, а в другому 0:3.

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