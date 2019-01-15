Росіянку сенсаційно розгромили на старті Australian Open

Перший у році турнір Великого Шолома — Australian Open, із дебютних матчів почав підносити несподіванки. Найсильніша російська тенісистка Дар'я Касаткіна, яка займає 10-те місце в світовому рейтингу, сенсаційно програла в першому раунді швейцарці Тімеі Бачінскі — 0:6, 3:6.

Касаткіна впевнено почала матч проти 145-ї ракетки світу, одразу повівши в рахунку 3:0, однак потім пішов цілковитий провал — росіянка програла 12 геймів поспіль і безславно залишає турнір. Зустріч тривала 55 хвилин.

Дар'я Касаткіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко, яка займає 24-те місце в світовому рейтингу в першому колі Australian Open без проблем обіграла росіянку Катерину Александрову з рахунком 6:4, 7:6.

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