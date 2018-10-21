Росіянка втратить мільйони: Nike відмовився працювати з Шараповою

Американська компанія Nike не укладатиме новий спонсорський контракт з російською тенісисткою Марією Шараповою.

Марія Шарапова

За інформацією видання The Sun, Nike відмовиться від ідеї продовження угоди, яке закінчується в кінці 2018 року. За контрактом з компанією тенісистка отримує близько 11 мільйонів євро в рік, що є найбільшим контрактом для жінок в спорті.

Крім того, співпраця з американським брендом дозволило Шарапової стати найбільш високооплачуваною спортсменкою світу.

У вересні стало відомо, що росіянка найімовірніше, завершить кар'єру в 2019 році. Спортсменка вирішила достроково закінчити виступи в нинішньому сезоні, а відомий тренер Андрій Чесноков поділився кулуарної інформацією про плани екс-першої ракетки світу.