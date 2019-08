Росіянка Шарапова ганебно вилетіла з US Open-2019

Російська тенісистка Марія Шарапова розгромно поступилася в матчі першого кола US Open-2019 американці Серені Вільямс із рахунком 1:6, 1:6. Зустріч тривала менше години.

Серена виграла суперництво на подачі, зробивши за поєдинок п'ять ейсів (у Шарапової - тільки один), у неї дві подвійні помилки проти трьох у росіянки. Марія непогано подавала першим м'ячем – 75% проти 57% у Серени, але не виграла жодного очка за гру на другій подачі.

Відзначимо, що ця поразка стала ювілейною 20-ю в кар'єрі Шарапової в матчах з Сереною Вільямс. Рахунок особистих зустрічей - 20-3 на користь американки.

Flawless from the start ... @serenawilliams defeats Sharapova 6-1, 6-1 in the opening night match in Arthur Ashe Stadium ! #USOpen pic.twitter.com/8DjK65kKP9