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Росіянка Шарапова ганебно вилетіла з US Open-2019

1.1т Читати матеріал російською

Російська тенісистка Марія Шарапова розгромно поступилася в матчі першого кола US Open-2019 американці Серені Вільямс із рахунком 1:6, 1:6. Зустріч тривала менше години.

Серена Вільямс

Серена Вільямс

Серена виграла суперництво на подачі, зробивши за поєдинок п'ять ейсів (у Шарапової - тільки один), у неї дві подвійні помилки проти трьох у росіянки. Марія непогано подавала першим м'ячем – 75% проти 57% у Серени, але не виграла жодного очка за гру на другій подачі.

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Серена Вільямс

Серена Вільямс

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Відзначимо, що ця поразка стала ювілейною 20-ю в кар'єрі Шарапової в матчах з Сереною Вільямс. Рахунок особистих зустрічей - 20-3 на користь американки.

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Серена Вільямс

Серена Вільямс

Серена Вільямс - Марія Шарапова

Серена Вільямс - Марія Шарапова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бар'єр першого раунду успішно подолали дві українки - Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

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Тема
US Open
Особи
Серена Вільямс Марія Шарапова
Місце
США Нью Йорк
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