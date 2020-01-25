Росіянин влаштував бійку на Australian Open

Перед матчем третього кола Australian Open між російським тенісистом Кареном Хачановим і австралійцем Ніком Кірьосом на трибунах сталася бійка.

Один з глядачів в футболці збірної Росії вирішив за допомогою кулаків довести перевагу Хачанова і став битися з місцевим фанатом. У сутичку негайно втрутилися стюарди стадіону і вивели порушників спокою iз корту.

Відзначимо, що матч Кірьос - Хачанов завершився з рахунком 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зазнала розгромної поразки в третьому турі Відкритого чемпіонаті Австралії і не змогла вийти до четвертого кола змагань.

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