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25 січня • оновлено в 16:03
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Росіянин влаштував бійку на Australian Open

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Перед матчем третього кола Australian Open між російським тенісистом Кареном Хачановим і австралійцем Ніком Кірьосом на трибунах сталася бійка.

Один з глядачів в футболці збірної Росії вирішив за допомогою кулаків довести перевагу Хачанова і став битися з місцевим фанатом. У сутичку негайно втрутилися стюарди стадіону і вивели порушників спокою iз корту.

Відзначимо, що матч Кірьос - Хачанов завершився з рахунком 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Особи
Карен Хачанов Нік Кірьос
Місце
Австралія Мельбурн
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