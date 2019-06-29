Російські тенісистки відмовилися грати на Wimbledon

Російські тенісистки Віра Звонарьова і Євгенія Родіна, а також словачка Домініка Цибулкова знялися з розіграшу знаменитого Wimbledon.

В основній сітці їх замінять "лаки-лузери" - американки Христина Макхейл, Лорен Девіс і чешка Марі Бузкова.

Міжнародний тенісний турнір, один з чотирьох турнірів Великого шолома, з 1877 року проводить більшість своїх матчів на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, стартує 1 липня, а завершиться 14 числа.

Чинною чемпіонкою є німкеня Анжеліка Кербер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка довічно дискваліфікована за організацію і участь в договірних матчах, а також оштрафована на 20 тисяч доларів.

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