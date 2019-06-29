ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/теніс

Російські тенісистки відмовилися грати на Wimbledon

Російські тенісистки відмовилися грати на Wimbledon
Спортсменки не братимуть участі на легендарному турнірі
1.9тЧитати матеріал російською

Російські тенісистки Віра Звонарьова і Євгенія Родіна, а також словачка Домініка Цибулкова знялися з розіграшу знаменитого Wimbledon.

В основній сітці їх замінять "лаки-лузери" - американки Христина Макхейл, Лорен Девіс і чешка Марі Бузкова.

Міжнародний тенісний турнір, один з чотирьох турнірів Великого шолома, з 1877 року проводить більшість своїх матчів на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, стартує 1 липня, а завершиться 14 числа.

Чинною чемпіонкою є німкеня Анжеліка Кербер.

Новини
На Wimbledon знаменитий тенісист "включив Неймара" і зірвав овації

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка довічно дискваліфікована за організацію і участь в договірних матчах, а також оштрафована на 20 тисяч доларів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Wimbledon" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Wimbledon
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel