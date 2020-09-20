Російська тенісистка розридалася під час матчу і відмовилася продовжувати матч через травму

Максим Іншаков теніс 19:52, 20.09.2020 Оновлено: 19:52, 20.09.2020

Російська тенісистка Дарина Касаткіна не зуміла завершити матч третього кола турніру категорії Premier в Римі. На тай-брейку першого сету зустрічі з білорускою Вікторією Азаренко росіянка побігла до м'яча і невдало впала.

Вікторія тут же кинулася допомагати суперниці: принесла лід в пакеті, обтерла рушником, за допомогою судді довела до стільця, допомогла зібрати речі. Коли прийшов лікар, Касаткіна в сльозах потисла Азаренко руку, достроково завершивши матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Новака Джоковича дискваліфікували з US Open після удару м'ячем по судді. Пізніше сербський тенісист приніс вибачення за свою поведінку, а головний арбітр турніру пояснив, чому було прийнято рішення про дискваліфікацію першої ракетки світу.

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