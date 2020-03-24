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24 березня • оновлено в 20:12
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Російська тенісистка Бичкова зробила мерзенний вчинок і поплатилася

8.5т
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Російська тенісистка Катерина Бичкова, яка в 2006 році стояла на 66-му рядку WTA, образила автора Telegram-каналу "Сталінгулаг" Олександра Горбунова. У нього спінальна м'язова атрофія.

Олександр Горбунов

Олександр Горбунов

BBC

"Який же реально став огидний "Сталінгулаг". Від нього останнім часом хочеться блювати. Мерзенна людина (точніше пiв людини) пише мерзенну #####, якою чомусь всі захоплюються. Хоча він у чомусь виправдовує останні свої висери. Які герої у народу, така і країна і всі наслідки навколо", – написала знаменита спортсменка в Twitter, скріншоти з якого наводить sports.ru.

Російська тенісистка зробила мерзенний вчинок і поплатилася

@bychok

Катерина Бичкова

Катерина Бичкова

Чемпионат.com

Після цього, телеканал "Євроспорт" припинив співпрацю c Бичковою, яка працювала там тенісним коментатором.

"Ми підкреслюємо, що Eurosport і компанія" Медіа Альянс "виступають проти хамства і буллінг в будь-якій формі. Ми вважаємо неприпустимими подібні висловлювання і шкодуємо, що подібна ситуація мала місце", - йдеться в прес-релізі каналу.

Горбунов прокоментував відсторонення Бичкової словами "Я щиро сподіваюся, що у екс66-ї ракетки все буде добре, а цей незначний епізод в її житті просто покаже, що "половина людини" – це теж не мало".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий чемпіон світу з боротьби Віктор Лебедєв в Якутську побив підлеглого Володимира Стрижака, коли той прийшов із заявою на відпустку.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ Х{А{Н]А, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон, Газмяс Омский - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; россия1 москва1, кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg, Livesey David - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик, Xapченко Baдим, Вышиванко Перемогайло-Шароваренко - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай, Моторола Жив - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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2 из 3 ответов | показать все
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Дубровский Владимир, не слабо вас торкнуло
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a alexeyon
a alexeyon
Дубровский Владимир, добавь в список Кристину Стефанову.)) эта м...зь из семейки ольгино,что вы собрали...
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
К[а]ц{а|п/е/з/д]а{л}о[ч]ь - она и есть к[а}ц{а]п|е|з\д[а{л}о]ч}ь. Тут уж ничего не поделаешь. Донецк, Украина.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Бычкова под "полчеловека" подразумевала совсем другое, почему не печатаете её прямую речь? А горбунов этот - натуральная г н и д а. Инвалидностью прикрывается, падло.
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Cтефанова, тебе свинопсине российской на сайте Sports ru даже скриншоты выложили, на российском сайте ! Так тебе лживая свинопсина понятно?
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Cтефанова, лживая свинопсина тебе - «написала знаменитая спортсменка в Twitter,». Какая прямая речь, если она САМА написала в Твитер ?
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Спорт теніс
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