Російська тенісистка Катерина Бичкова, яка в 2006 році стояла на 66-му рядку WTA, образила автора Telegram-каналу "Сталінгулаг" Олександра Горбунова. У нього спінальна м'язова атрофія.

Олександр Горбунов BBC

"Який же реально став огидний "Сталінгулаг". Від нього останнім часом хочеться блювати. Мерзенна людина (точніше пiв людини) пише мерзенну #####, якою чомусь всі захоплюються. Хоча він у чомусь виправдовує останні свої висери. Які герої у народу, така і країна і всі наслідки навколо", – написала знаменита спортсменка в Twitter, скріншоти з якого наводить sports.ru.

@bychok

Катерина Бичкова Чемпионат.com

Після цього, телеканал "Євроспорт" припинив співпрацю c Бичковою, яка працювала там тенісним коментатором.

"Ми підкреслюємо, що Eurosport і компанія" Медіа Альянс "виступають проти хамства і буллінг в будь-якій формі. Ми вважаємо неприпустимими подібні висловлювання і шкодуємо, що подібна ситуація мала місце", - йдеться в прес-релізі каналу.

Горбунов прокоментував відсторонення Бичкової словами "Я щиро сподіваюся, що у екс66-ї ракетки все буде добре, а цей незначний епізод в її житті просто покаже, що "половина людини" – це теж не мало".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий чемпіон світу з боротьби Віктор Лебедєв в Якутську побив підлеглого Володимира Стрижака, коли той прийшов із заявою на відпустку.

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