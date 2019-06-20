Респект! Стаховський зробив вчинок року і поплатився

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський став справжнім героєм матчу на турнірі в Галле. У другому колі киянин взяв челлендж на користь свого суперника П'єра-Уга Ербера.

У першій партії, програючи 1:5, після подачі П'єра-Уга при 40:15 був зафіксований аут. Оскільки у француза більше не залишилося електронних перевірок попадання м'яча в корт, то він напівжартома запитав у Стаховського, чи не може він взяти челелендж за нього.

Стаховський виконав прохання і поплатився за нього – виявилося, що м'яч потрапив у лінію. Вболівальники на трибунах влаштували українцеві овації, а в мережі це назвали джентльменським вчинком року.

Відзначимо, що цей момент став переломним у грі. Ербер виграв два наступних сети, а разом з ними і поєдинок (2:6, 7:6, 6:4).

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