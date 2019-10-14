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14 жовтня • оновлено в 21:09
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"Це ще не кінець": Світоліна у Росії згадала про Монфіса

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Перша ракетка України Еліна Світоліна не має наміру припиняти тренування після завершення сезону.

При цьому наша співвітчизниця сподівається проводити більше часу зі своїм коханим Гаелем Монфісом.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

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"У цьому році немає якихось думок про відпочинок, тому що я знаю, що чоловічі турніри закінчуються пізніше, і коли я закінчу свої турніри, я буду більше з Гаелем. Для мене це ще не кінець. І потім, я дуже активна людина і не можу просто лежати в шезлонгу і нічим не займатися. Я буду в Європі, все одно буду підтримувати форму. Я вважаю, що атлет високого рівня повинен завжди підтримувати свою форму", – цитує Еліну Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна заявилася на Кубок Кремля в Росії.

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Особи
Гаель Монфіс Еліна Світоліна
Місце
Росія Москва
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Любит шеколад.
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