"Це ще не кінець": Світоліна у Росії згадала про Монфіса

Перша ракетка України Еліна Світоліна не має наміру припиняти тренування після завершення сезону.

При цьому наша співвітчизниця сподівається проводити більше часу зі своїм коханим Гаелем Монфісом.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Instagram

"У цьому році немає якихось думок про відпочинок, тому що я знаю, що чоловічі турніри закінчуються пізніше, і коли я закінчу свої турніри, я буду більше з Гаелем. Для мене це ще не кінець. І потім, я дуже активна людина і не можу просто лежати в шезлонгу і нічим не займатися. Я буду в Європі, все одно буду підтримувати форму. Я вважаю, що атлет високого рівня повинен завжди підтримувати свою форму", – цитує Еліну Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна заявилася на Кубок Кремля в Росії.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!