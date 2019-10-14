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14 жовтня • оновлено в 18:07
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/ теніс

"Полегшало": Світоліна розповіла росЗМІ про Кубок Кремля

1.9т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася планами на московський турнір "Кубок Кремля", в якому вона буде брати участь.

"Настрій у мене бойовий. Сподіваюся зіграти тут пару матчів. Сьогодні у мене хороші новини: я кваліфікувалася на Підсумковий турнір в Шеньчжень, тому настрій хороший. Сподіваюся, що зможу взяти в Москві титул, оскільки для мене на будь-якому турнірі завжди найвищі завдання. Перемога завжди для мене знаходиться в пріоритеті", - зазначила Світоліна, яку цитує "Чемпіонат".

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Wuhan Open

За її словами, боротьба за потрапляння на Підсумковий турнір в Шеньчжень відняла у неї багато сил.

"З приводу фізичної форми - я відчуваю себе краще. У мене був тиждень перерви після турніру в Пекіні. Було багато турнірів зіграно за останній рік і за останні місяці через гонку в Шеньчжень. Зараз вже психологічно я відчуваю, що мені трохи полегшало. Було дуже багато тиску з приводу потрапляння в топ-8, і для мене це було завдання на цей рік, яке забрало дуже багато психологічних сил", - додала українська тенісистка.

Новини
Світоліна гратиме в Росії

На турнірі "Кубок Кремля" у Москві Світоліна посіяна під першим номером. Українка стартує з другого раунду. Її першою суперницею буде переможниця дуелі Онс Жабер (Туніс) - Вероніка Кудерметова (Росія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна розповіла про стан свого здоров'я перед завершальною частиною сезону.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Росія Москва
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
оно
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70rus xxx
70rus xxx
Хорошая девчушка,рисковая.Вижу,скахлы уже дизлайки наставили.
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