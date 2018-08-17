МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Повії задешевили": Світоліна розсмішила розповіддю про Одесу - яскраве відео

10.7тЧитати новину російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна влаштувала яскраве шоу в ефірі Youtube-каналу "От души в душу". Відповідаючи на питання журналіста про ціни в рідній Одесі, перша ракетка країни буквально довела до сліз всіх, хто знаходився в студії, згадавши про повій.

"Скільки коштує кукурудза на пляжах Одеси? Я її не купую, тільки насіння. Думаю, 40 гривень. Так, Одеса дорога, особливо зараз влітку. Що ще дорого? Я б вам таке сказала... Дівчата легкої поведінки? Ви прямо думки читаєте. Скільки беруть за послуги? 400 гривень? Задешевили. Це десять качанів кукурудзи!" - розсміялася Світоліна.

Новини
Світоліну довели до істерики питанням про перший секс: опубліковано яскраве відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна обіграла російську тенісистку на турнірі в Цинциннаті з призовим фондом в 2,8 млн доларів.

Особа
Еліна Світоліна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Емеля
Емеля
Поезда к агрессору не пустят, так вообще обвал будет. Предложение превышает спрос, демпинговать начнут
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги