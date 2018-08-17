"Повії задешевили": Світоліна розсмішила розповіддю про Одесу - яскраве відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна влаштувала яскраве шоу в ефірі Youtube-каналу "От души в душу". Відповідаючи на питання журналіста про ціни в рідній Одесі, перша ракетка країни буквально довела до сліз всіх, хто знаходився в студії, згадавши про повій.

"Скільки коштує кукурудза на пляжах Одеси? Я її не купую, тільки насіння. Думаю, 40 гривень. Так, Одеса дорога, особливо зараз влітку. Що ще дорого? Я б вам таке сказала... Дівчата легкої поведінки? Ви прямо думки читаєте. Скільки беруть за послуги? 400 гривень? Задешевили. Це десять качанів кукурудзи!" - розсміялася Світоліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна обіграла російську тенісистку на турнірі в Цинциннаті з призовим фондом в 2,8 млн доларів.