Потужний удар: у півфіналі Wimbledon-2019 трапився кривавий інцидент

Півфіналісту Wimbledon-2019 у парному розряді Равену Клаасену в ході гри розбили голову.

У півфінальному матчі Равен Клаасен і Майкл Венус поступилися Роберту Фарі і Хуану Себастьяну Кабалю. У другому сеті матч зупинили через те, що Клаасен отримав дуже сильний удар у голову м'ячем від одного із суперників. Південноафриканцю знадобилася медична допомога у зв'язку із кровотечею.

Wow. Klaasen, at the net, was hit so hard by the return he started bleeding 😳 #Wimbledon pic.twitter.com/ehF2Ifd1rG – 7Sport (@ 7Sport) July 11, 2019

Raven Klaasen just got crushed in the head on a return - bleeding from it. pic.twitter.com/kJXqiZe0Ls – Michael Gallo (@Galloots) July 11, 2019

Після медичної перерви Клаасен зумів повернутися у гру. Перемогу у матчі здобула колумбійська пара Фара-Кабаль, яка у фіналі парного турніру зіграє з дуетом із Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Wimbledon-2019 українка спричинила сенсацію, вийшовши у фінал юніорського турніру.

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