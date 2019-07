Потужний удар: у півфіналі Wimbledon-2019 трапився кривавий інцидент

Півфіналісту Wimbledon-2019 у парному розряді Равену Клаасену в ході гри розбили голову.

У півфінальному матчі Равен Клаасен і Майкл Венус поступилися Роберту Фарі і Хуану Себастьяну Кабалю. У другому сеті матч зупинили через те, що Клаасен отримав дуже сильний удар у голову м'ячем від одного із суперників. Південноафриканцю знадобилася медична допомога у зв'язку із кровотечею.

Wow. Klaasen, at the net, was hit so hard by the return he started bleeding 😳 #Wimbledon pic.twitter.com/ehF2Ifd1rG