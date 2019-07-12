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Потужний удар: у півфіналі Wimbledon-2019 трапився кривавий інцидент

1.1т Читати матеріал російською

Півфіналісту Wimbledon-2019 у парному розряді Равену Клаасену в ході гри розбили голову.

У півфінальному матчі Равен Клаасен і Майкл Венус поступилися Роберту Фарі і Хуану Себастьяну Кабалю. У другому сеті матч зупинили через те, що Клаасен отримав дуже сильний удар у голову м'ячем від одного із суперників. Південноафриканцю знадобилася медична допомога у зв'язку із кровотечею.

Після медичної перерви Клаасен зумів повернутися у гру. Перемогу у матчі здобула колумбійська пара Фара-Кабаль, яка у фіналі парного турніру зіграє з дуетом із Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Wimbledon-2019 українка спричинила сенсацію, вийшовши у фінал юніорського турніру.

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Тема
Wimbledon
Місце
Англія Лондон
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