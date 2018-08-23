"Знає, що робити": одна з кращих тенісисток світу висловила захват юною українкою

Дев'ята ракетка світу Юлія Гергес відзначила талант і добру гру українки Даяни Ястремської. Німецька тенісистка обіграла нашу співвітчизницю в 1/8 турніру в Нью-Хейвені з призовим фондом 799 000 доларів.

Після матчу Гергес дала коментар офіційному сайту Жіночої тенісної асоціації, в якому відзначила молоду тенісистку. "Я думаю, у неї буде світле майбутнє, у неї дійсно хороші удари, і вона знає, що хоче робити на корті", - сказала Юлія.

Матч Гергес - Ястремська тривав 2 години 24 хвилини і завершився перемогою Гергес з рахунком 6-4, 3-6, 6-4. 29-річна німкеня 5 разів подавала на виліт і 8 разів помилялася при подачі. На рахунку українки 6 ейсів і 10 подвійних помилок.

Обом тенісисткам довелося непросто, адже матч починався о 5 ранку за київським часом. "Я намагалася зосередитися, хоча було вже досить пізно. Я зуміла повернутися в гру в третьому сеті. Я думаю, в кінцівці досвід допоміг мені зробити брейк", - зазначила Гергес в своїх коментарях до гри.

Вже на наступному тижні Ястремська стартує в основній сітці Відкритого чемпіонату США.

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