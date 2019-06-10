ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/теніс

Надаль ухвалив несподіване рішення після перемоги на Roland Garros

1.1тЧитати матеріал російською

Тріумфатор нинішнього турніру Roland Garros іспанець Рафа Надаль вирішів взяти паузу і не брати участі в тенісних турнірах до початку Wimbledon.

"Я здорово зіграв на Wimbledon у минулому році й був близький до завоювання ще одного титулу. Не можу грати багато тижнів поспіль, як 8-10 років тому. І не буду грати до Wimbledon. Якщо чесно, в попередніх двох сезонах я знову відчув, що перемога в Лондоні близька. У минулому році був за одне очко від фіналу. То чому мені варто щось міняти? Якщо я буду здоровий, це більшою мірою підвищить мої шанси, ніж численні матчі", — цитує іспанця championat.

Новини
"Замовкни!" Легенда тенісу жорстко наїхав на українця

Нагадаємо, що 33-річний іспанець продовжив свою безпрограшну серію у півфіналах і фіналах Roland Garros, оформивши 12-ту перемогу на турнірі в Парижі. Свій перший титул на кортах Відкритого чемпіонату Франції Надаль завоював ще в 2005 році. Тепер у колекції Рафи є 82 трофеї, з яких 18 — на турнірах Великого Шолома. Рафа Надаль став третім найстаршим чемпіоном в історії Roland Garros.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко оштрафована організаторами, турніру Великого шолома — Roland Garros, який проходить у Парижі, на 1,5 тисячі доларів.

Цуренко зобов'язана заплатити штраф через підказки її тренера під час матчу першого кола проти канадської тенісистки Ежені Бушар.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Roland Garros" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Roland GarrosWimbledon
Особа
Рафа Надаль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel