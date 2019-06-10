Надаль ухвалив несподіване рішення після перемоги на Roland Garros

Тріумфатор нинішнього турніру Roland Garros іспанець Рафа Надаль вирішів взяти паузу і не брати участі в тенісних турнірах до початку Wimbledon.

"Я здорово зіграв на Wimbledon у минулому році й був близький до завоювання ще одного титулу. Не можу грати багато тижнів поспіль, як 8-10 років тому. І не буду грати до Wimbledon. Якщо чесно, в попередніх двох сезонах я знову відчув, що перемога в Лондоні близька. У минулому році був за одне очко від фіналу. То чому мені варто щось міняти? Якщо я буду здоровий, це більшою мірою підвищить мої шанси, ніж численні матчі", — цитує іспанця championat.

Нагадаємо, що 33-річний іспанець продовжив свою безпрограшну серію у півфіналах і фіналах Roland Garros, оформивши 12-ту перемогу на турнірі в Парижі. Свій перший титул на кортах Відкритого чемпіонату Франції Надаль завоював ще в 2005 році. Тепер у колекції Рафи є 82 трофеї, з яких 18 — на турнірах Великого Шолома. Рафа Надаль став третім найстаршим чемпіоном в історії Roland Garros.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко оштрафована організаторами, турніру Великого шолома — Roland Garros, який проходить у Парижі, на 1,5 тисячі доларів.

Цуренко зобов'язана заплатити штраф через підказки її тренера під час матчу першого кола проти канадської тенісистки Ежені Бушар.

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