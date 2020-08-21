Пишуть, що мене поб'ють, як буду в Києві, – тенісистка Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк зізналася, що отримує багато неприємних повідомлень у соціальних мережах.

За словами 18-річної спортсменки, їй часто надходять погрози від любителів робити ставки на спортивні події.

"Була ситуація, коли мені тільки виповнилося 14 років, я поїхала на змагання в Україні та отримала таке повідомлення, після якого дуже сильно і довго плакала. А так мені пишуть різне: наприклад, що мене поб'ють, як буду в Києві. Людина просто поставила на мене, а я програла матч. Пишуть жорстокі речі: що мама помре від усіх хвороб, я всі ноги собі зламаю. Я відразу блокую, якщо щось дуже погане говорять", – заявила Марта в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відмовилася виступати на Відкритому чемпіонаті США US Open.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!