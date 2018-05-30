Пишаюся, що українка: Світоліна зробила заяву після перемоги на Roland Garros

Перша ракетка України, Еліна Світоліна, після перемоги над Вікторією Кузмовой в другому раунді Roland Garros (6:3, 6:4) дала патріотичну прес-коференції. Еліна заявила, що пишається представляти нашу країну на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

"Я завжди мріяла представляти Україну на найбільших турнірах і найбільших аренах світу. Я пишаюся, що представляю Україну. Я дуже хочу знову зіграти з такими гравцями як Серена Вільямс, Віка Азаренко, Марія Шарапова - це видатні чемпіонки. Адже заради таких великих матчів ми все і працюємо", - цитує спортсменку tennisua.org.

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Світоліна рада, що президент країни зазначив її успіхи.

"Я рада, що президент України привітав мене з перемогою на турнірі в Римі. Добре, що він стежить за моїми виступами, приділяє увагу моїм результатами. Я знаю, що йому подобається теніс. Ще я сподіваюся, що в результаті теніс буде більш популярний і знайдуться люди, які вирішать вкласти гроші в підготовку нового покоління гравців в Україні. Я знаю, що Федерація тенісу теж докладає всіх можливих зусиль для цього", - зазначила дівчина.

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