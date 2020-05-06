"Перша ніч була пеклом": Харольд Майо розповів, як хворів на коронавірус

Максим Богданов теніс 19:09, 6.05.2020 Оновлено: 19:25, 6.05.2020

Перша ракетка світу серед юніорів француз Харольд Майо розповів, що переніс хворобу, що нагадує COVID-19, після повернення з Китаю в грудні 2019 року.

Харольд Майо
P. Lahalle / L'Équipe

"Перша ніч після повернення була пеклом. Я прокинувся о третій ранку весь мокрий. У мене був озноб, судоми. Ніколи так погано не почувався. Чотири-п'ять днів у мене були проблеми з диханням. Спочатку я подумав, що це через операцію на носі, яку я переніс незадовго до того. Але лікар сказав, що це важкий грип. Багато з моїх близьких теж перехворіли, включно з батьками. Всі заразилися від мене", – цитує француза L'Equipe.

Нагадаємо, спочатку вважалося, що коронавірус 2019 nCoV виник у грудні 2019-го на ринку морепродуктів китайського міста Ухань, але останні місяці все частіше обговорюється, що китайська влада довго приховувала інформацію про спалах вірусу і насправді він з'явився раніше, зокрема, можливо, у результаті тестів в Уханському інституті вірусології.

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