Переможниця US Open заговорила про українку на пресконференції

Японська тенісистка US Open-2020 Наомі Осака після перемоги на турнірі зізналася, що найбільший урок вона витягла для себе після матчу з Мартою Костюк.

Оскака заявила, що зустріч з українкою стала ключовою на турнірі.

"Думаю тільки над тим, як поліпшити свої навички. Скажімо так, мені є чому повчитися у кожної невдачі. Якщо чесно, то я і робила протягом усіх цих матчів на US Open. Думаю, більше за інших мене навчила гра проти Марти, відчуваю, що вела себе жахливо. З того моменту я намагалася бути більш позитивною і думаю, що це дуже добре спрацювало", – цитує Осаку пресслужба US Open.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна Костюк програла Наомі Осаці 4-6, 7-5, 3-6 в третьому раунді US Open.

В лютому Костюк виграла турнір ITF в єгипетському Каїрі з призовим фондом $ 60 тисяч, причому зробила це і в одиночному, і в парному розрядах

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