Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ теніс

Падіння і травма: Світоліна драматично вийшла 1/4 фіналу турніру в Торонто

548 Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Premier 5 в Торонто з призовим фондом 2 мільйона 830 тисяч доларів.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

У двухсетовому поєдинку 1/8 фіналу 24-річна одеситка переграла 22-річну швейцарку Белінду Бенчіч 6:2, 6:4.

Падіння і травма: Світоліна драматично вийшла 1/4 фіналу турніру в Торонто

У другому геймі першого сету українка небезпечно впала і підвернула ногу, після чого був узятий медичний тайм-аут. На її ліву кісточку наклали щільну пов'язку і українка продовжила гру.

Всього тенісистки провели на корті півтори години (поєдинок також переривався через дощ в першій партії). Світоліна чотири рази подала на виліт і не реалізувала потрійний матчбол за рахунку 5-2, але з другої спроби успішно подала на перемогу. Швейцарка відзначилася сім'ю подвійними помилками.

У чвертьфіналі 7-я ракетка світу зіграє з 20-річною американкою Софією Кенін (29-я в рейтингу WTA), яка пройшла українку Даяну Ястремський (2:6, 2:6).

Новини
Світоліна потрапила до топ-10 найбагатших спортсменок світу

Нагадаємо, що у другому колі Еліна з величезними труднощами в трьох сетах обіграла чешку Катерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Еліна Світоліна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...