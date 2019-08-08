Падіння і травма: Світоліна драматично вийшла 1/4 фіналу турніру в Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Premier 5 в Торонто з призовим фондом 2 мільйона 830 тисяч доларів.

Еліна Світоліна

У двухсетовому поєдинку 1/8 фіналу 24-річна одеситка переграла 22-річну швейцарку Белінду Бенчіч 6:2, 6:4.

У другому геймі першого сету українка небезпечно впала і підвернула ногу, після чого був узятий медичний тайм-аут. На її ліву кісточку наклали щільну пов'язку і українка продовжила гру.

Всього тенісистки провели на корті півтори години (поєдинок також переривався через дощ в першій партії). Світоліна чотири рази подала на виліт і не реалізувала потрійний матчбол за рахунку 5-2, але з другої спроби успішно подала на перемогу. Швейцарка відзначилася сім'ю подвійними помилками.

У чвертьфіналі 7-я ракетка світу зіграє з 20-річною американкою Софією Кенін (29-я в рейтингу WTA), яка пройшла українку Даяну Ястремський (2:6, 2:6).

Нагадаємо, що у другому колі Еліна з величезними труднощами в трьох сетах обіграла чешку Катерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.

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