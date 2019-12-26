Озвучена офіційна позиція ФТУ щодо скандалу зі Світоліною

Виконавчий директор Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін уточнив позицію щодо можливої участі Еліни Світоліної в Олімпійських іграх в Токіо.

Еліна Світоліна sport.ua

"Те, що зараз відбувається, я б назвав неможливістю на сьогодні досягти домовленостей, які задовольнять обидві сторони. Якщо Світоліна хоче виступати на Олімпіаді, ФТУ не перешкоджатиме. Еліна не дала станом на сьогодні жодної відповіді чи буде вона виступати на Кубку Федерацій за Україну. Ми чекаємо від неї інформацію до кінця року, так, як 6 січня 2020 року повинні подати офіційну заявку в ITF", - цитує Зукіна tribuna.com.

Зукін пояснив, у чому сталося непорозуміння в зв'язку з останніми публікаціями.

"Основний меседж був у тому, що ФТУ не стане шантажувати Світоліну участю в Олімпійських іграх заради Кубка Федерації. Він був фактично втрачен в потоці іншої інформації. На перше місце вийшло те, що без ФТУ Wild Card не буде. Це теж правда, але ми допомагатимемо його отримати, – заявив Зукін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня з'явилася інформація, що Федерація тенісу України (ФТУ) не виключає, що перша ракетка країни Еліна Світоліна не виступить на Олімпіадi-2020.

Конфліктна ситуація виникла через відмови Еліни грати за збірну в лютневому матчі Кубка Федерації.

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