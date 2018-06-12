Організатори Wimbledon випустили краще промо в історії тенісу

Команда Wimbledon по цифровому контенту, місяць тому отримала нагороду за технологічні інновації в спорті, випустила рекламний ролик турніру-2018.
Відео за кілька днів зібрало майже півмільйона переглядів і було названо вболівальниками кращим промо в історії тенісу.
Творці хвилинного ролика змогли вмістити в сюжет всіх головних осіб 141-річного турніру.
The Championships 2018. Time to write a new chapter ... #Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/T4gmHiAJbD- Wimbledon (@Wimbledon) 10 червня 2018 р
Нагадаємо, що напередодні завершився Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. Переможницею Roland Garros стала румунка Симона Халеп. Чоловічий одиночний турнір в 11-й раз в кар'єрі виграв Рафаель Надаль.
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