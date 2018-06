Організатори Wimbledon випустили краще промо в історії тенісу

Команда Wimbledon по цифровому контенту, місяць тому отримала нагороду за технологічні інновації в спорті, випустила рекламний ролик турніру-2018.

Відео за кілька днів зібрало майже півмільйона переглядів і було названо вболівальниками кращим промо в історії тенісу.

Творці хвилинного ролика змогли вмістити в сюжет всіх головних осіб 141-річного турніру.

The Championships 2018. Time to write a new chapter ... #Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/T4gmHiAJbD